〈北部〉2天連3起溺水 花蓮縣消投入防溺

2018-07-19

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣去年共發生十五起溺水案，今年暑假還過不到一半，就有十多件，近兩日更接連三起，溺水事件頻傳，消防局等單位高度重視，加強海域、溪畔防溺宣導，並定時巡查，防止憾事再度發生。

暑假迄今已發生10餘起意外

天氣炎熱，花蓮縣內三棧溪、荖濃溪、花蓮溪出海口、水源地及知名七星潭沿岸等水域，幾乎天天可見戲水民眾，暑假迄今已發生十多起溺水案件，溺水者年齡分布廣泛，但多以學生為主，被視為高風險族群。

擁有「小太魯閣」稱號的花蓮秀林三棧溪流域，巡守隊自發性組成任務小組啟動交通疏導及防溺編組，保護遊客安全，盼能在發生溺水意外當下，第一時間緊急進行救援，把握黃金時間幫助溺水者脫困。

巡邏境內水域 制止危險戲水者

花蓮縣消防局也與婦女防災宣導隊與義勇消防隊投入防溺宣導工作，進駐秀姑巒溪、三棧溪及娑婆礑溪等境內水域，進行水域訓練及巡邏，盼能提升民眾水域安全常識，並適時制止危險戲水者。

花蓮縣體育會游泳委員會則是巡迴各校，宣導救溺五步驟「叫、叫、伸、拋、划」，提醒若有民眾溺水，救溺時應以「保持冷靜」、「自保前提」為原則，救溺者若不諳水性，可利用附近長條狀物品當作延伸物，從兩側慢慢伸向溺水者，避免與溺者近距離接觸，導致被反撲而無法掙脫。

花蓮縣體育會游泳委員會副總幹事吳彥奇說，民眾溺水時，可用「仰漂」或「水母漂」方式自救，或利用身上衣物當作漂浮物後，冷靜等待救援；由於午後山區易有雷陣雨，導致溪水暴漲，民眾若來不及逃脫，應將身體轉身，以側身迎水後並重心蹲低，降低阻力以防被沖走。