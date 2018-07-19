〈北部〉人偶屢被破壞 宜縣府：幾乎都是人為

2018-07-19

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭火車站旁的幾米公園，是宜蘭縣知名景點，靠著幾米繪本的人氣，年吸引逾七十萬人次旅客駐足，觀光人氣擠入全縣景點前三名；但公園內的人偶，不僅要面對風吹日曬雨淋，還得面對人為因素造成的破壞。縣府工商旅遊處坦言，近幾年人偶損壞，幾乎都是人為。

幾米公園以人氣作家「幾米」繪本作品「向左走‧向右走」、「星空」等故事場景設計，將繪本人物擬人化打造「幾米公園」，作品也現身周邊丟丟噹森林公園、幸福轉運站及宜蘭火車站，由點連接成線、形成帶狀觀光，共有廿座人偶，有繪本主角、也有行李箱，也符合車站人來人往旅人印象。

幾米公園二○一三年完工後，躍升為宜蘭縣人氣景點，每年平均吸引逾七十萬旅客駐足，因人偶獨具特色，頗受女性遊客、孩童歡迎，是宜蘭市最多遊客的景點，觀光人數也擠入全縣前三名。

幾米公園屬開放性空間，人偶平常要面對強風、豪雨等自然災害侵襲，還要應付貪玩遊客攀爬或拉扯等狀況，造成人偶漆面脫落或損壞，去年「向左走‧向右走」女主角手臂裂開，引發關注。

縣府工旅處表示，公園人來人往，管理較困難，近幾年人偶損壞幾乎都是人為因素，縣府每年要花一百萬元進行清潔維護與維修，希望遊客共同維護公共設施品質，讓人偶能用最美姿態迎接遊客。