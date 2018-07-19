〈北部〉抱兒攀「幾米」人偶 家長還不聽勸

2018-07-19

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭火車站旁的「幾米公園」，竟有家長將孩童抱上人偶攀爬，旁人勸阻也不理會，只顧開心拍照留念，行徑引發網友抨擊，怒轟「家長沒教養」。宜蘭縣政府呼籲遊客自制，幾米公園有管理員，發現民眾攀爬或破壞行為都會制止，若造成人偶損壞，將提告求償。

忙拍照不甩 網友PO網痛斥

幾米公園位於宜蘭火車站南側，很受遊客歡迎，是宜蘭市人氣打卡景點。日前有民眾經過，赫見有孩童攀爬繪本「向左走‧向右走」人偶，隨即將影片上傳臉書社團「爆料公社」。

影片中，一對有三個孩子的家長，母親先將小兒子抱上人偶，另兩個兒子再自行攀爬，一旁父親拿相機幫忙拍照，路過民眾有人上前規勸，但家長完全不理會，拍下影片的網友痛斥「有人規勸竟然還這樣！」

影片PO網後引起罵聲，網友痛批一家人「沒公德心」、「不要來宜蘭破壞公物」，還有人說「摔下來，不要來申請國賠！」

縣府派員巡查 籲遊客自我節制

幾米公園由宜蘭縣政府管理，過去因遊客拉扯、攀爬，人偶「落漆」損壞，需不定期幫人偶「整容」。得知有遊客不聽勸阻攀爬，縣府人員昨到場巡查了解有無受損，在場中國籍王姓遊客得知後，也痛斥攀爬遊客「破壞藝術」，家長對孩子的教育「太不好」，這是不對的。

縣府工商旅遊處遊憩管理科長林坤緯說，幾米公園人偶是玻璃纖維材質不能承重，近期發現不少民眾有攀爬、拉扯等動作，因現場設有七支攝影機，管理員發現後，會立即到場勸阻。

至於是否開罰尚待研議，希望遊客自我節制，若有民眾勸阻不聽造成損壞，縣府會提告求償。