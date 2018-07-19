〈北部〉毗鄰砂石場 苗縣生態保育中心另闢「出路」

2018-07-19

砂石車多 審計室要求改善

〔記者彭健禮、蘇孟娟／綜合報導〕苗栗縣生態保育及教育中心，位處銅鑼鄉福興村芎蕉灣段的後龍溪畔旁，去年八月落成啟用；但苗栗縣審計室查核發現，因中心坐落砂石堆置場旁，除與砂石車會車頻繁外，尚須行經業者為避免砂石揚塵所設的水窪，增加通行風險，要求縣府改善。

縣府：已找到替代道路

苗縣府農業處表示，已尋得另一條替代道路，可通達生態保育及教育中心，該產業道路已完成替代道路改善，目前正簽辦增設路燈，加強夜間照明，欲前往中心民眾可由銅鑼鄉地政事務所對街巷道進入，穿越銅鑼鄉第一公墓往河堤方向行駛，即可到達。

苗縣府因應流浪犬貓零撲殺政策，在銅鑼鄉福興村芎蕉灣段的後龍溪畔旁設立苗栗縣生態保育及教育中心，做為流浪犬貓、落難保育類野生動物的收容，設有短暫照顧場所、檢疫隔離區、診療手術室等設施及犬貓認領養區、石虎環境教育推廣辦公室；目前正進行二期貓舍及生命教育多媒體視廳室的增建。

但苗栗縣審計室查核發現，前往該中心得由中平大橋頭轉下，循後龍溪旁防汛道路前往，途中會經過砂石堆置場，須與砂石車會車，還得行經業者為避免砂石揚塵所設的水窪，險象環生，要求縣府改善。

中彰投苗簽石虎保育備忘錄

另，全國石虎數量剩不到六百隻，中彰投苗四縣市與中興大學昨也簽署「石虎保育策略聯盟合作備忘錄」，盼攜手推動石虎調查和監測計畫、石虎友善環境農業等，保育瀕臨絕種的石虎。