〈北部〉竹縣寶山土資場違法回填 恐危及高鐵橋墩

2018-07-19

逾3千坪地 被回填達6.5米深

〔記者黃美珠、蔡彰盛、廖雪茹／竹縣報導〕已終止營運的新竹縣寶山鄉三叉凸土資場，持續引入且違法回填建築剩餘土，三千多坪被回填達六．五公尺深，棄土數量難以估算，已威脅相距僅十公尺的高鐵橋下滯洪池功能，新竹檢方憂慮恐有造成土壤液化，掏空高鐵橋墩地基之虞，交辦新竹縣調站深入調查。

距滯洪池僅10米 憂致土壤液化

縣府工務處表示，三叉凸土資場二○○三年四月初獲准啟用，許可營運期間五年，二○一六年申請營運終止，最近三年內未接獲檢舉有暗中接受棄土。但新竹檢調獲報指棄土場涉嫌持續收受棄土且未經許可回填、堆置。

檢調獲報 業者違法接受棄土

縣府農業處也接獲檢舉，四月廿三日到場勘查，認定業者未經合法申請就回填建築廢土。但因原本地形地貌無可考，不能確認非法棄土的數量，只能粗略估算相當於在三千多坪的土地上，往下六．五公尺深。

農業處行文高鐵檢測滯洪池結構

新竹地檢署認定高鐵橋下沉砂滯洪池排水功能將被棄土場的非法棄土行為影響，無法正常發揮。積水處的土壤若長期含水量過高，恐有液化的可能，造成崩塌，掏空高鐵橋墩的地基，衍生公共危險，因此決定徹查。

縣府農業處五月初也行文通知台灣高鐵公司勘查結果，提醒有必要加強檢測沉砂滯洪池結構和功能是否完整、正常。

軍方閒置地被填廢棄物案 將調查數量

此外，新竹縣湖口鄉公所二○一五年二月向軍方撥用十二公頃的閒置地，意外挖出大量陳年廢棄物，經縣府環保局初步概估約三萬立方公尺，使得觀景公園開發案被迫擱置；國防部近日委外執行調查工作，以準確評估清運量，預定十月間完成調查報告。

調查人員表示，調查面積約九公頃，將採地球物理探測，了解地表下廢棄物掩埋的深度、範圍及掩埋量體，提出後續處置計畫書準確評估廢棄物清運量，提供主管機關縣府環保局參考。