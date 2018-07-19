〈中部〉走遍全台 日本青年：最美的是台灣人

2018-07-19

〔記者歐素美／台中報導〕廿六歲日本青年萩原駿介來台八十六天趴趴走，介紹美食美景、行銷台灣，昨最後一站至豐原區，市議員謝志忠特別帶他走訪東豐綠廊騎自行車、寶泉甘味手造所品嘗感恩麻糬及廟東夜市吃小吃，萩原駿介說，高美濕地美景令人印象深刻，東豐綠廊騎自行車則很放鬆，但「最美的東西不是風景或食物，而是台灣人」。

萩原駿介因感念台灣人在日本三一一地震時熱情伸援，特別學習中文，二○一四年來台一個月，向國人表達感謝。他說，那時覺得台灣的人情味非常濃厚、風景很美，決心再來，經工作三年存錢，今年四月廿四日再度來台，從台中出發、走遍全台。

萩原駿介每到一個地方，就拿著「TAIWAN讚」的牌子，並自製小胸章及吊飾贈送給台灣人，詢問「哪裡好吃好玩」，藉由親自體驗PO網，行銷台灣。

台灣外展教育促進會林秀美，是萩原駿介口中的「豐原媽媽」，協助聯絡各地朋友提供協助，萩原駿介所到之處都受到熱情接待。例如到屏東時，民眾三餐準備他最愛的芒果，還帶他吃芒果冰，他也品嘗了臭豆腐、火雞肉飯及芭樂等特別的食物。萩原駿介說，因國人熱情款待，來台三個月花費不到三萬元，今將離台轉往泰國，繼續透過影片宣傳台灣之美。

萩原駿介最喜歡台灣藝人林依晨，不僅看林依晨演出的《惡作劇之吻》學中文，來台看到林依晨海報，還熱情上前親吻。萩原駿介說，之前因女友急著想結婚，但他要來台圓夢而分手，如果能夠認識台灣女生，也想在台灣定居。