〈中部〉文心路路平前進烏日建國路 26日完工

2018-07-19

捷運G14、G15、G16外部完工 圍籬撤除

〔記者張菁雅／台中報導〕捷運綠線G14、G15、G16站體施工圍籬已於六月底撤除，在市府交通局協調施工界面後，建設局即起進行南區建國北路至烏日區建國路的路平工程，預計廿六日完工，並在八月底完成文心路整體汰管、人行道、路平三合一工程。

台鐵台中站接高鐵台中站重要道路

建設局指出，烏日區建國路、南區建國北路是台鐵台中站連接高鐵台中站重要的通勤及通學道路。但經多年車輛輾壓，以及捷運綠線施工影響，路況老化龜裂。去年九月，建設局在建國路、建國北路捷運綠線非站體區車道先進行路平，隨著G14九張犁站、G15九德站、G16烏日站外部站體完工，六月底已撤除施工圍籬。在交通局協調施工界面後，建設局接著施作站體區附近路平工程，總長度約一．三五公里、寬約廿公尺，經費約一千五百六十萬元。

建設局也說，考量往來車流量大，建國路周遭捷運站體外部路平工程將於夜間施工，採單向車道封閉，雙向通行進行調撥車道，以減少對用路人的衝擊。

建設局長黃玉霖表示，捷運綠線沿線路平工程採分段分區依街廓施作，文心路從公益路至大墩七街、昌平路至崇德路的街廓，於四月底及五月中旬陸續完成路平；人行道工程部分，目前台灣大道北段、從北屯路文心路口，以及台灣大道至建國北路，還有各捷運站體街廓段及松竹路人行道都在施工中，預計八月底完成文心路整體汰管、人行道、路平三合一工程。