〈中部〉8年級生轉職長照居服員 月領40Ｋ

2018-07-19

〔記者蘇孟娟／台中報導〕長照2.0上路，國內照顧服務員需求高，八年級生幸秉文看見長照需求，參加勞動力發展署中彰投分署照服員職訓班，毅然轉職，現在投入長照行業，月領四十Ｋ的他說，投入長照工作穩定，又有服務充實感，樂在其中。

中彰投分署指出，衛福部預估台灣老年人口到二○二六年將突破總人口廿％，邁入超高齡化社會，照服員需求孔急，今年補助地方政府開辦照顧服務員職業訓練班共六十七班，提供逾兩千多個職業訓練機會，鼓勵民眾投入長照市場。

參加勞發署照服員職訓 取得證照

其中，廿七歲的幸秉文曾在安養機構擔任行政職，原本就有接觸年長個案的經驗，考量高齡社會到來，毅然決定轉職，參加中彰投分署辦理的照顧服務員職業訓練班，學習居家照護、老人樂齡活動設計等課程後，取得證照。

擔任居服員 每天約服務3個案

經中彰投分署協助媒合工作，目前在老五老基金會擔任居服員，在南投信義鄉、魚池鄉等偏鄉地區服務，每天約服務三個案，協助復健活動、備餐、環境清潔等，月薪達四十Ｋ。

陪伴案主照進度復健 覺得很充實

幸秉文說，擔任居服員迄今最大挑戰是須直接面對案主家屬，有時要與不同家屬溝通，但只要耐心溝通，多半還是能順利跟家人取得共識；且工作除有穩定收入外，像他常陪案主訂定復健目標，陪伴案主照進度順利復健，也讓他覺得很充實，樂在其中。

中彰投分署分署長陳瑞嘉表示，高齡社會來臨，投入照顧服務產業遠景看好，歡迎有志從事照顧服務的民眾報名參加職訓，投入長照行業。