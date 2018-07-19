〈中部〉日月潭續辦夜航 花火節加場拚人氣

2018-07-19

最快9月份試航

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭近來吹起水上運動風，日月潭風景區管理處，昨與日月潭水上觀光遊憩發展協會，推出立式划槳（SUP）、獨木舟，以及電動腳踏船的水上樂園體驗，並找來辣妹軍團下水試玩，還宣布今年十至十一月將續辦夜航，透過增加花火節的煙火場次，全力推廣夜航行程，若一切順利，最快九月會有試航活動。

煙火增加至七場

日管處表示，去年是睽違廿七年復辦夜航，根據旅遊統計顯示，凡有花火節煙火加持，夜航遊客就會激增，代表從船上欣賞花火相當有看頭，今年花火節的煙火場次，因而從去年的三場增加到七場，並規劃潭區設施光環境，營造璀璨夜景，要全力衝刺夜航來客。

營造水上新樂園

而昨在潭區伊達邵水域，也有多樣水上運動，營造成水上新樂園，並有穿著清涼的辣妹下水體驗，玩過的都說，剛下水確實有些害怕，但經過指導，玩起來便相當上手，新鮮感十足，能以不同視角親近日月潭，相當難得。

日管處說，水上運動首重安全，除有救生員會在現場巡視外，如有划船遊客划出界，就會出動橡皮艇協助返航，安全維護可以放心，目前除伊達邵水域可玩外，靠近水社的北旦水域也是場地之一。

協會表示，廿、卅年前，日月潭曾有手划船，但後來遊湖興起，才逐漸消失，近來與南投縣政府、日管處合作，將傳統手划船進化成電動腳踏船，讓遊客能親自在潭區體驗駕船樂趣，並有專業教練指導立式划槳（SUP）、獨木舟，輕鬆體驗水上運動樂趣。