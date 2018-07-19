〈中部〉興賢書院17棵老樹 不是斷頭就是光頭

2018-07-19

6棵大王椰子被斷頭 11老榕遭鬼剃頭

〔記者顏宏駿／彰化報導〕縣定古蹟員林市興賢書院附近有不少老榕樹及大王椰子，部分樹木已觸及屋頂，書院從本月十七日開始修剪，讓六棵七十年樹齡的大王椰子被「斷頭」，另外十一棵同樹齡的老榕也被「鬼剃頭」，修剪得一乾二淨，引起經常前來此地乘涼和運動的人士抗議。書院人員說，大王椰子因長年遭颱風吹襲，已傾斜成三十度，若不處理可能會危及民眾安全。

每天來此地跳舞的許姓民眾表示，她們每天在興賢書院旁跳舞，就是因為「樹大又好遮蔭」，如今書院砍得「屍骨無存」，讓她們不但要面對烈日、躲無可躲，而且也心疼這些大樹。她還說，她們曾勸書院不要砍樹，但書院毫無理會，竟把「大王椰子」砍斷頭，好端端的一棵樹，竟然就這樣結束了，樹也是有生命啊！

院方︰大王椰傾斜恐傷人 老榕恐毀屋

針對民眾的質疑，興賢書院表示，興賢書院位於員林公園內，書院負責周邊樹木的維護，其餘交給公所，雙方約每三年輪一次修剪，今年輪由興賢書院負責，但也僅修剪書院周邊十一棵老榕和六棵大王椰子。而大王椰子約五、六層樓高，多年前颱風吹襲已傾斜成三十度，他們擔心整棵樹傾頹會砸傷人、車，先是斥資做鐵柵欄，沒想到椰子樹愈來愈傾斜，若不處理的話，再有颱風來襲一定會出事。

書院強調，原來也想要移植這六棵大王椰子，但書院行文給員林市公所和彰化縣文化局，官方回文都說這是「私人財物」，公部門不方便介入，書院也尋找人接手，均無人願意要種這六棵有七十年歷史的大王椰子。

由於附近經常有民眾出入，書院表示，為了安全起見，只好把大王椰子「斷頭」，至於老榕樹部份，則因樹圍都已「霸佔」書院屋頂，颱風強襲恐造成建物的毀損，古蹟若要修復絕非書院所能負擔，經多方考量才利用這次把它修剪的機會，剪得更徹底，以防意外發生。