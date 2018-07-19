〈中部〉跨海締盟 嘉澎城隍爺梅山遶境

2018-07-19

〔記者王善嬿／嘉市報導〕澎湖縣定古蹟馬公城隍廟城隍爺，昨早跨海與國定古蹟嘉邑城隍廟城隍爺締盟，下午相偕出巡遶境至嘉義縣梅山鄉太平村，與三元宮三官大帝「山海會香」，沿途信眾備香案迎接，晚上駐駕三元宮；三縣市神明將於今早同登太平雲梯，結合宗教文化帶動嘉嘉澎觀光。

嘉邑城隍廟 攜手馬公城隍廟

締盟儀式昨由龍鼓陣熱鬧揭幕，范、謝將軍開道，馬公城隍廟城隍爺進入嘉邑城隍廟安座，嘉邑城隍廟董事長賴永川致贈檜木製「賞罰分明」算盤，馬公城隍廟董事長顏敏雄回贈玄武岩製「嘉山澎海」石斑魚造型藝術雕刻，嘉義市長涂醒哲、澎湖國家風景管理處長陳志賢與會見證祝福。

涂醒哲表示，去年跟澎湖縣長陳光復達成嘉、澎共推「山海戀」遊程，這次透過神與神的締盟推動「山海會香」，其中嘉邑城隍廟三百廿四年歷史、城隍爺被封為「綏靖侯」，馬公城隍廟二百卅九年歷史、城隍爺被封為「靈應侯」，兩廟締盟是宗教界盛事，結合宗教讓觀光更有文化。

嘉嘉澎神明 今同登太平雲梯

陳志賢表示，阿里山國家風景區是國際級景點，澎湖是世界最美麗海灣，串聯阿里山日出、茶香、海灣風景及海鮮等觀光元素，結合宗教文化推動深度旅遊，吸引國內外觀光客遊覽。

嘉市觀光行政科長黃淑雲說，太平雲梯海拔約一千公尺，氣候晴朗時可遠眺澎湖，嘉市觀光旅遊網推出「跟著城隍爺遊太平」，太平雲梯納入遊程。