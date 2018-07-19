〈中部〉草療重症醫療大樓 落成啟用

2018-07-19

原空間將做失智症及精神護理之家

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕衛福部草屯療養院是中部重要的精神專科醫院，近日被核定為南投縣銜接長照2.0出院準備友善醫院之一，院方昨重症醫療大樓落成啟用後，原來留下的空間將申請開辦失智症護理之家和精神護理之家，該院老年精神科主任沈政男表示，南投縣有六至八千名失智症患者，未來希望草療的失智症護理之家能扮演領航角色。

草屯療養院重症醫療大樓選在該院三十五週年院慶日，舉行落成啟用儀式，該大樓有一九七病床作為緊急醫療和重症醫療使用，而原有的急重症病房遷至新大樓後留下的空間，該院將申請設立失智症護理之家和精神護理之家，跨足醫療和長照兩個領域。

該院老年精神科醫師沈政男表示，南投縣失智症患者有少部分會出現情緒困擾、干擾行為，家屬無力照顧，就需要有專業的失智症護理之家收治，未來成立失智症護理之家，應該能扮演領航者的角色，有更人性化的做法。

跨足醫療與長照領域的草屯療養院，今年已與南投醫院、台中榮民總醫院埔里分院、埔里基督教醫院、佑民醫院及竹山秀傳醫院，獲核定為南投縣的「銜接長照2.0出院準備友善醫院」，將會連結照管中心共同評估病人身體、經濟、心理或情緒上等照護需求，協助長輩及時獲得所需服務資源且縮短服務申請的等待時間。

院方明確表示不會做性侵犯治療所

草療曾被中央列入設置性侵加害人刑後強制治療所的選項，草屯民眾上月曾到醫院抗議，院方已明白表示，跟中央表達該院不適合設置的意願，鄉親不用擔心。