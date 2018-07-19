〈中部〉彰化花壇站前 違停腳踏車、電動車全拖走

2018-07-19

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣花壇鄉火車站前方長期遭違停車輛「霸佔」，最近更變本加厲，電動車、腳踏車任意停放，讓汽車難以通行。為了解決此問題，警方昨天強施鐵腕，將站前違停的三十多輛腳踏車全部拖走。彰化火車站長邵宏松指出，花壇站南側有一處停車場，走到站前只需二分鐘，但不少人為了自己的方便省事，寧願停在站前，而違停車輛部分為外籍移工所有，目前豎立四國語言的告示牌，希望一併讓移工了解，避免因違停遭拖吊。

警方拖至花壇國中旁的舊營區

彰化警分局交通分隊、花壇分駐所及花壇鄉公所清潔隊，昨天大動作在花壇火車站前實施違停車輛拖吊作業，共有三十多輛腳踏車、電動車被拖走，暫時放置到花壇國中旁的舊營區內，此舉也讓站前廣場頓時「清潔溜溜」。

邵宏松表示，花壇站是許多上班族及學生搭火車通勤的必經之處，站旁設有一處機車停車場，約可供上百輛機車與腳踏車停放，從停車場徒步走到火車站，預計只需花二分鐘，但有部分通勤族為圖搭車便利，連這短短的二分鐘也不願意走，逕自把腳踏車、電動車就近停放在站前，才會衍生此一亂象。

彰化警分局五組則指出，昨天他們拖走的三十多輛腳踏車，全部移置到花壇國中旁舊營區，車主可自行去取回，此外，由於花壇有不少外籍移工，因此他們也製作了中文及印尼、越南、泰國等禁止違規停車的四國語言，豎立在花壇站前，呼籲大家切勿貪圖一時之便而違規。

地方建議訂罰款才能根本遏止

當地民眾也建議，目前只是拖吊而沒有罰款，才會造成違停情況，建議縣府學習台北市政府作法，訂定有關「防礙道路交通車輛自治條例」，向違規車主收取每輛一百元拖吊移置費用以及每十二小時二十五元保管費，才能遏止類似情況繼續發生。