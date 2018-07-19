〈中部〉陸空夾擊 嘉縣揪違法露天燃燒23件

2018-07-19

空拍機加6部制高點監視器

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕露天燃燒廢棄物是空氣污染一大根源，嘉義縣政府以往囿於人力、技術而取締不易，去年增設多項空中監控利器，陸空夾擊下，讓違規行為人看到空拍證據啞口無言；去年取締十一件，今年迄今已十二件，分別開出五千元罰單，下個月還要新增一部空拍機，強力遏阻製造空污。

嘉縣府秘書長代理環保局長顏旭明說，露天燃燒產生的懸浮微粒（PM10）及細懸浮微粒（PM2.5）是空氣污染重要元凶，嘉縣有高達卅％的PM2.5來自於農作露天燃燒，以往接獲露天燃燒通報，稽查人員趕抵現場時，行為人早就不見蹤影，即使找到人，也會辯稱是不明人士縱火。

顏旭明表示，環保局引進科技化查核設備，包括飛行距離可達七公里、飛行高度二千公尺的空拍設備，露天燃燒熱區制高點設置六部卅二倍數監視器，其中一部位於鹿草焚化爐煙囪頂端，最遠可看到東石港及布袋港，另搭配美國衛星遙測火點監測平台，讓露天燃燒無所遁形。

去年被告發案件，空拍機兩件、制高點監視九件，今年迄今空拍機三件、制高點監視九件；溪口鄉日前有兩名農婦露天燃燒稻草，空中監視系統發現後回報，稽查人員迅速定位並趕往取締，她們看見稽查人員上門時嚇一跳，聲稱不是她們放火，當稽查員出示清晰的空拍照，才承認違規。

顏旭明強調，處罰只是手段，最重要是加強宣導、輔導，在太保、新港及民雄等主要稻作區，推動補助稻草現地翻耕掩埋費用，農民可洽所在地農會，千萬不要再露天燃燒造成空污，以免被處罰五千至五萬元。