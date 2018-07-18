〈南部〉南大綠能進修班復招 新生入學面試 也是就業媒合

2018-07-18

〔記者劉婉君／台南報導〕綠能產業夯，因應國內相關產業人才需求，國立台南大學停招四年的綠色能源科技學系進修學士班，今年恢復招生，並首度與勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心合作，昨天辦理新生入學面試時，同步舉行就業媒合會，讓學生可在白天累積工作經驗、晚上學習學科學理，達到學用合一。

南大綠色能源科技學系是全台第一個以研究「綠色能源」做為發展重點的科系，今年招收二十五名進修學士班學生，有總經理級學生就讀，高中應屆畢業生則有二十人。為了讓學生能同時取得學歷與實務經驗，系主任傅耀賢表示，昨天參與就業媒合的廠商有堤維西交通工業、昱奕、陽光花園、廷鑫金屬及長利五家，包括太陽能產業、LED等，職缺有四十個，平均每人有將近兩個就業機會，除有基層人員之外，也有企業希望培養未來赴國外公司就職的本國幹部。

傅耀賢指出，政府規劃在二○二五年達成綠能產業累計投資一．八兆元，「智慧綠能科學城」也坐落於歸仁區沙崙，南大有完整的綠能師資及課程，希望藉由教學結合就業的人才培育方式，強化學用合一，提升國內綠能產業國際競爭力。

傅耀賢表示，目前多數綠能科系的學生畢業後選擇繼續進修，取得碩士學位後，薪資約四萬五千元上下，部分可達四萬八千元。