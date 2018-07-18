〈南部〉稽查瓦斯鋼瓶 查到一個漏氣開關閥

2018-07-18

市府主動稽查近3萬支鋼瓶

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台灣保安工業公司（TPA）進口的三批插銷型瓦斯鋼瓶開關閥，被發現部分產品有漏氣現象，雖然目前掌握資料，大多數流通在北部，但市政府為保護民眾居家安全，主動出擊稽查轄區，目前僅查到一個開關，研判應有部分流入消費者家中，除持續透過資料追查外，也籲請民眾自主檢查。

據了解，目前約七萬餘個問題瓦斯鋼瓶開關閥流通於市面，多數流通於宜蘭縣、新北市，但基於商品流通性，南市消防局已函請南市轄內瓦斯公會、驗瓶場、分裝場及瓦斯行，協助回收問題瓦斯鋼瓶並為民眾更新，法制處也主動出擊。

法制處籲民眾自主檢查

法制處表示，該處由消保官聯合經濟部標準檢驗局、消防局及經濟發展局稽查轄區內分裝場、驗瓶場，連日來已經稽查東山、學甲、官田、新市、仁德等區，共五處分裝場及六處驗瓶場，近三萬支瓦斯鋼瓶，目前雖僅查到一個開關，但研判應有部分已流入家戶中。

法制處表示，民眾檢視家中瓦斯鋼瓶開關，若鋼瓶閥上有二個插銷，同時標有TPA（代表台灣保安工業公司）、V2S-PA（型號）及2017-09、2017-10或2017-11（製造日期）字樣，就是有漏氣之虞的產品，應立即停止使用，並通知鋼瓶上標示的瓦斯行，更換瓦斯筒或請鄰近消防隊協助。

民眾若因瓦斯鋼瓶閥開關更換而衍生相關消費爭議或有其他疑義，可撥打消費者服務專線「1950」或至南市消費者服務中心申訴。