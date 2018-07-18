〈南部〉展演需求 黃偉哲爭取建城市音樂廳

2018-07-18

〔記者王俊忠、吳俊鋒、邱灝唐／台南報導〕民進黨台南市長參選人黃偉哲與發言人、市議員蔡旺詮爭取在東區「南台南副都心」新建「城市音樂廳」，昨天公開表示台南作為台灣文化首都，應有足夠音樂展演空間；黃偉哲承諾會爭取興建、擘劃府城東仁文化廊帶，提升城市文藝機能，讓市民有感。

啟動南台南副都心 擘劃東仁文化廊帶

黃偉哲表示，城市音樂廳之於東仁文化廊帶有如畫龍點睛，可啟動南台南副都心新發展，增加展演空間、提升品質、帶動音樂教育、打造未來南市樂團專屬基地等，並串聯仁德在內的「大東區」市立文化中心、奇美博物館與十鼓文化園區，成為南市文藝、教育新亮點，留住奇美博觀光人潮，創造經濟效益，為文藝發展與觀光產業注入新活力。

市府文化局專委陳修程說，台南音樂人才很多，學小提琴等樂器人口密度全國最高，但市立文化中心演藝廳展演期很難排進，大台南有設音樂班或音樂社團的學校多達二四一所，加上社會廣大音樂、歌劇展演需求，安排到文化中心演出常要等一年以上，顯見台南有增設音樂廳的需求。

除了蔡旺詮之外，市議員陳金鐘、市議員參選人蔡筱薇、郭鴻儀、鄭佳欣與崇明里長李仁慈也到場關心，希望讓東區扮演文化首都發展火車頭的角色。

許忠信倡議龍崎 營造休閒生態園區

另龍崎事業廢棄物綜合處理中心計畫因有河川污染、斷層帶疑慮，加上位於國寶級月世界景觀，爭議遲未解決，無黨籍市長參選人許忠信表態堅決反對設置的立場，他並提出營造台灣阿爾卑斯山休閒生態園區的政見，要用觀光促進地方經濟，引起環保人士注意。

許忠信認為，台南山區有虎頭埤、新化林場、曾文水庫與左鎮二寮日出雲海，加上月世界地景，遠近馳名，連成一線後，龍崎極具發展潛力。

無黨籍市長參選人蘇煥智今日將前往七股拜訪三股里里長黃仙立，關心沿海太陽能種電議題及溼地養殖漁民的生計。