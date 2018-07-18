〈南部〉雙軸產業串連 哈啤山海遊打頭陣

2018-07-18

10個局處每月推出產業主題

〔記者陳文嬋／高雄報導〕市府提出「青山藍海．綠廊道」雙軸產業串連計畫，串連十個局處每月推出產業主題，將高雄農產結合客家、海洋、原民等特色文化，活絡新崛江、玉竹商圈，帶動高雄觀光、產業及文化，下週六將由農業局推出「哈啤山海遊」打頭陣。

高市依山傍海，孕育物產豐饒、文化多元化，副市長蔡復進提出「青山藍海．綠廊道」雙軸產業串連計畫，北起茄萣興達漁港、彌陀虱目魚及永安石斑魚，途經岡山皮影戲館，串連杉林瓜果等；南進前鎮文化故事館、美濃客家文化館，還能欣賞茂林紫斑蝶飛舞盛況。

野餐佈置賽 最大獎3千元農特產品

農業局整合經發局等十個局處，每月於中央公園規劃產業主題，活絡新崛江、玉竹商圈，由農業局推出「哈啤山海遊」打頭陣，取自Happy諧音，加上啤酒的元素，將於下週六舉辦野餐佈置比賽，最大獎是價值三千元的農特產品。

值得一提的是，高雄「一日農夫」聞名國際，農業局搭配推出三條客家、原民及海洋農村遊程，讓民眾暢遊美濃體驗客家風情、茂林探訪原鄉之美及湖內、梓官吹海風。

農業局表示，民眾參賽就送精美野餐籃、玉荷包啤酒及畜產品試吃券一份，參加推啤酒遊戲還可以得到玉荷包荔枝啤酒試喝券，大口品嘗以高雄玉荷包釀造的透心涼啤酒，還有畜產品試吃及水果調酒試飲，有得吃又有得拿。

農業局指出，現場邀請原住民團體、客家歌手演出，展現高雄多元文化活力，民眾參加廿八日遊行活動，還能獲得愛玉面膜或香蕉米乖乖一份，並有客家、海洋、原民、「型農」農特產品及文創商品展售，歡迎民眾來挑戰。