〈南部〉《整治愛河最後一哩》 草潭埤滯洪 地方促守住功能

2018-07-18

〔記者王榮祥／高雄報導〕愛河源頭「草潭埤」部分空間陸續被填平，導致滯洪及調節水量功能漸失，地方要求確保埤塘滯洪功能，守護愛河源頭；市議員邱俊憲認為草潭埤是愛河整治最後一哩，守住這裡、愛河才會清澈。

高市代市長許立明強調，愛河是高雄生命之河，承繼謝長廷、陳其邁、葉菊蘭、陳菊等幾位市長在下游的整治完成，市府一步步往上游推進；且這一任若不做，下一任不管誰當市長、現實情況可能更差，不應把壓力留給下一任。

許立明︰以公辦重劃投入建設

他指出，市府對整治愛河最後一哩有準備，會再以公辦重劃投入建設，且與在地居民互利雙贏前提下，讓地方獲得不再淹水的居住環境，留給高雄市民應得的埤塘。

多年來遭違法填平、倒廢棄物

草潭埤位於仁武區八卦里上帝宮旁，屬愛河上游源頭，原是廿多公頃的天然埤塘，具蓄洪與調節水量功能，但多年來陸續遭違法填平，傾倒廢棄物或興建房舍，導致埤塘大幅萎縮，目前僅剩南北兩處，面積只剩約三分之一。

現任總統府秘書長陳菊擔任高雄市長時，全力推動愛河整治，去年視察同屬愛河上游的北屋滯洪池時曾指出，希望把愛河從上到下完全做好，讓大高雄有條美麗河川。

邱俊憲肯定北屋滯洪池模式，他表示北屋周遭原本複雜，後透過公辦重劃等措施，一方面整理環境，同時為愛河上游打造滯洪空間，並保障地主權益，如今北屋周遭公共空間完善，還吸引建商開發，所有利益由市民共享。

議員建議比照北屋模式

他認為愛河最源頭的草潭埤，條件比北屋更應受到保護，建議比照北屋模式，透過公辦重劃、獎勵地主等措施守住愛河源頭，同時也要進行周遭排水管線工程，讓愛河的水從上游就開始清澈。

附近居民對北屋模式移植草潭埤也表贊同，期待市府儘速提出整治方案。