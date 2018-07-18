〈南部〉砲擊「網無魚」 漁民到九鵬基地陳情

2018-07-18

恆春區漁會率百餘人「撒網」

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕國軍長年在屏東恆春半島兩側海域火炮演訓，國防部雖有編列各鄉鎮公所一千多萬元睦鄰經費，但漁民抱怨無法「專款專用」在漁業相關設施上，恆春區漁會昨率一百多名前往九鵬基地陳情，並現場撒網象徵魚源枯竭；軍方強調，國防部正修改睦鄰經費要點，未來可望實質落實到居民身上。

大批漁民昨一早到九鵬基地外「撒網」，表達出海捕不到魚的悲哀，軍方及警方擔心場面失控影響演訓，在基地門口以人牆及拒馬團團圍住，所幸漁民僅和平表達訴求，由海軍司令部政戰主任劉敬斌接受陳情並進行協調；軍方則在漁民陳情前結束演訓。

要求睦鄰經費核撥漁會 專款專用

「連年砲擊演習後都網不到魚啦！」恆春區漁會理事長陳瑞木指出，「網無魚」行動劇主要表達國軍演訓對海射擊，形同炸魚，衝擊漁民生計，從滿州九棚炸到車城尖山海域整個恆春半島魚源日益枯竭，漁民對軍方睦鄰回饋卻是「看得到吃不到」。

到場聲援的屏縣議員張榮志強調，漁民抓不到魚就沒錢賺，現行睦鄰經費應該核撥漁會，作為改善港區建設及漁民福利使用、匡列「專款專用」經費，從事漁埸資源復育及維護；此外，國防部應實際補償因為演訓期間，管制漁民出海捕魚作業的損失，下月十五日前如無明確答覆，將發動更大規模的水陸抗爭。

軍方強調修訂要點 儘快回覆

軍方解釋，國防部目前正進行「睦鄰經費工作要點」的修訂，未來期望朝實質補償受害居民及漁民的方向改善，針對砲擊區域農漁會的「專款專用」，也都在這次修訂的範圍內，會儘快給漁民完整答覆。