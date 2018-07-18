〈南部〉藝文、經濟貢獻厥偉 沈哲哉、吳清友列南市歷史名人

2018-07-18

〔記者劉婉君／台南報導〕南市歷史名人再添七人，去年辭世的前台南美術研究會評議員沈哲哉、誠品書店創辦人吳清友均入列，累計南市歷史名人達到一百九十八人，後續將辦理故居掛牌或設立紀念像（碑）等，並將調查、撰寫名人小傳後，發布於歷史名人資料網頁。

今年添7人 故居將掛牌、或設雕像

台南市歷史名人共分八大類，此次通過列入包括藝術類沈哲哉、林清月、王雲峰，文學類陳輝、章甫，以及學術教育類石暘睢及經濟類吳清友。

市府自二○一五年起，展開名人故居掛牌作業，目前共有梁道、湯德章、吳三連、吳修齊等二十處名人故居已完成掛牌，林朝英雕像則預計九月於台南公園揭幕。文化局表示，將在徵得後代同意之後，逐年再依「對個別名人適宜」及「對城市人文景觀有益」的紀念形式，逐步設置故居紀念牌或紀念雕像，希望讓更多人認識台南市的歷史名人。

陳輝為清領時期本土文學先驅，開啟台灣山水行旅書寫風潮；章甫為台灣古典詩創作初期的代表詩人之一，也是第一批台籍本土詩人中，第一位出版個人詩集者；吳清友出生於將軍區馬沙溝，打造誠品事業集團，創造獨一無二的書店生態系統與經營模式，成為華人社會最具影響力的品牌之一；沈哲哉曾與郭柏川、黃慧明等人籌組「台南美術研究會」（南美會），同時成立美術研究所，他也曾任台陽美術學會會員及省展評議院。

石暘睢為戰後影響台南文史界甚鉅的鄉土史家，長期進行石碑、文物調查，留下重要的文化資產，也提供地方歷史變遷重要的線索，被後人譽為「鄉土資料的活辭典」；林清月有「歌人醫生」之稱，為日治時期至戰後醫師，也是台灣著名歌謠家；王雲峰為台灣通俗歌謠先驅、首位台灣籍辯士、台灣民間音樂代表人物、作曲家及演奏家。