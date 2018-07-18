〈南部〉雙層巴星光路線 可到花園夜市

2018-07-18

〔記者洪瑞琴／台南報導〕暑假玩法百百種，搭台南雙層巴士，至少有二次抽獎機會，除了西環線可造訪安平老街、林百貨古蹟景點，東環線漫步巴克禮公園、文化中心外，自七月起還新闢星光班次，可到花園夜市享美食。

南市交通局推出經典公車路線與轉運站的集點小旅行活動，系列活動進入第四波，即日起至七月廿六日，這波特色就是點數大放送，每個特色候車亭各可集三點，雙層巴士內可集廿一點，每十點有一次抽獎機會，同一地點隔天可重複掃碼，每波活動的點數也可持續累積，集愈多，中獎機會愈大。

雙層巴星光路線由每日晚間六點三十分起營運，可在各站位無限次數上下車；而末班車晚間九點發車，若下車遊玩超過該路線末班車時間的遊客，同樣可持該路線票券免費轉乘大台南公車路線，原則上晚間十時收班，不需擔心返程無車可坐，花園夜市返程可搭０左路公車回火車站。

交通局公共運輸處處長呂獎慧表示，雙層巴士星光路線目前主打夏季檔期，未來會配合冬季及營運成效作綜合評估調整。而日間的西環線，考量夏季陽光曝曬及炎熱，中午時段調整為上午十一時及下午二時發車，若這兩班次間遊客有搭乘需求，可利用雙巴票券免費轉乘市公車其他路線，以提高遊程彈性及舒適度。

此外，配合暑假旺季，購買四小時券使用時間延長為一日（即當日皆可使用），優惠至八月三十一日。