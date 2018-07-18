〈南部〉後壁崁頂放火馬 今年46匹破紀錄

2018-07-18

全台唯一放火馬民俗 29日登場

〔記者王涵平／後壁報導〕後壁崁頂放火馬宗教文化祭本月廿九日登場，今年有四十六匹火馬，數量創歷年紀錄，預料吸引更多人潮，地方今年繼續爭取百年歷史的放火馬活動納入無形文化資產，歡迎各界踴躍參與，支持全台唯一的放火馬民俗活動。

第三年爭取納無形文化資產

「火馬的故鄉」崁頂里，放火馬民俗爭納無形文化資產已第三年，崁頂里里長黃啟明表示，勸善堂建於一九○二年，主祀池府千歲（池王爺），地方對於放火馬沿革有兩種版本，一說為清末運官銀官兵途中遭盜匪襲擊，官兵不敵節節敗退，最後在崁頂陷入沙洲滅頂；一說為清末當地盜匪猖獗，勸善堂池王爺事先降旨指示在沼澤區部署稻草人嚇退，最後盜賊全遭殲滅於沼澤內。

因冤氣重，崁頂庄內有「雞不啼、狗不吠」靈異情形，勸善堂池王爺出面調解，安撫亡靈，允諾「池王有吃、冤魂也有吃」，此後村落相安無事，每年農曆六月十七日池王爺千秋日，全庄在舊戰場榕樹處遙祭亡靈，並於東營犒軍，形成祭拜好兄弟與犒軍同時的特殊場面，放火馬則有還願、祈福之意，審議委員建議兩個傳說並陳，但今年也邀嘉義大學團隊進一步考據。

此外，放火馬活動內容今年將更為充實，從上午七時起火馬移至活動會場開始裝炮，下午二時祭典開始，也有一連串地方參與的表演活動，預定三點半開始放火馬，持續至晚間約九時卅分。

黃啟明表示，火馬以竹架與紙紮而成，馬腹與馬匹周邊放置火炮。儀式開始，勸善堂池府千歲附身乩童騎上紙紮火馬，馬頭向北，在當年傳說官兵或盜匪滅頂或遭殲滅的沼澤地旁，一匹匹火馬在蜂炮四射後陸續燃燒。