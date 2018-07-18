〈台北都會〉聯醫留任率低 衛生局長：獎金將調整

2018-07-18

〔記者郭安家／台北報導〕台北市議員許淑華接獲市立聯合醫院醫師陳情，聯醫近五年有三五二名住院醫師，晉升為主治醫生僅八十七人、比率約廿四．七％，而住院醫師今年截至七月為止也只有一．三％留任。台北市長柯文哲昨下午赴議會施政報告，許直指問題在於低薪，且聯醫婚假、產檢假、喪假比台大醫院整整少十天，質疑柯自己是醫生出身竟不知此狀況。

對此，台北市衛生局長黃世傑表示，會以考核獎金方式做調整，讓住院醫師待遇不輸給台大醫院，並允諾婚假、產假等也會做調整。

許淑華指出，台大、北榮等醫師有十四天婚假、八天產檢假、十天喪假；聯醫醫師婚假卻只有八天、產檢假六天、喪假八天，兩者差了十天假。至於薪資結構，聯醫住院醫師第一年，年薪一○一萬五千元，但北市某醫學中心有一二八萬六千元；第二年，聯醫薪資會提高至一○六萬五千元，但仍輸醫學中心年薪一三三萬六千元，薪資平均差兩成。

台大醫師出身的柯文哲答詢時，起初坦言「不曉得」，轉頭問聯醫總院長黃勝堅「為什麼留任率這麼低？」接著強調太太陳佩琪是聯醫醫師，但薪水比他還高，連他台大外科都比聯醫小兒科低。至於醫學中心醫師年所得比較高，是因為值班比較多。

黃世傑說，因為台大、榮總等醫學中心的住院醫師是聘用，聯醫則是約用，薪資、休假方面有不同規定，若只針對住院醫師改變，非同小可，會以考核獎金方式來調整，讓待遇不輸給台大醫院。