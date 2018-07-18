〈台北都會〉范雲籲市長參選人 簽署多元性別友善城市公約

2018-07-18

〔記者蕭婷方、蔡亞樺、鍾泓良／台北報導〕台北市長選戰日趨激烈，托育補助、公托設施是最近選戰焦點。社民黨台北市長參選人范雲昨向其他參選人下戰帖，直指柯文哲缺乏性別意識、丁守中曾攻擊女性年齡、姚文智對性平政策仍不清楚，呼籲所有參選人共同簽署「多元性別友善城市公約」，讓台北市的同志群體享有一般公民的權利，享有各種幼托、育嬰留職停薪假等福利。

對此，台北市政府發言人劉奕霆表示，北市府各局處近年施行許多多元性別友善政策，未來仍會持續推動更多性別友善政策，讓台北成為更好的城市。

姚文智受訪時回應，大方向是支持的，但目前還沒看到提案內容是什麼，看到以後再說。丁守中僅簡短表示，「我覺得尊重每個人愛的選擇」。

范雲指出，目前人工生殖法規範僅保障「不孕症夫妻」，而現今夫妻的定義僅限「異性戀伴侶」，同性戀家庭必須透過滴精或者其他各式方式生、收養孩子，但同性伴侶的其中一方在法律上無法擁有親屬關係，和這孩子形同陌生人，影響申請托育補助等權益。

范雲並主張，同性伴侶若生養小孩應該被視為雙親看待，比照異性戀伴侶辦理幼托福利、申請育嬰留職停薪假。

范雲強調，大法官釋字第七四八號已指出「未保障同性婚姻是違憲」，台北市作為首都、有最多的資源，台市也應提供所有已註記同性戀伴侶僱員與異性戀伴侶相同的福利。