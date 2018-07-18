〈台北都會〉訪青草巷「踢館」 姚：城市治理應全面

2018-07-18

批柯做事都是單點 不夠厚實

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲三個月前才走訪萬華區老濟安青草店，檢視老店轉型計畫成果，民進黨台北市長參選人姚文智昨到場「踢館」，品嚐店家青草泡製的茶飲，並與店家暢談產業轉型。談起市政發展，姚文智批評柯文哲做事都是「一個單點」，只有「樣板」是不足的，市府對整個區域發展、城市治理不夠厚實、全面。

萬華區向來是綠營大本營，姚昨早前往參訪固樁之意濃厚。老濟安青草店經北市府輔導，店內環境煥然一新，姚還說點一份「神清氣爽茶」給看起來案牘勞形卻沒做到重點的柯市長，展現幽默的一面。

老濟安第三代負責人王柏諺向姚反映，青草店面臨市場萎縮，民眾對青草使用漸少，青草巷雖在龍山寺旁邊，也許宣傳不夠強，民眾到龍山寺就往西門町、剝皮寮走，很少轉入青草巷。

由於柯文哲四月份到訪老濟安，昨姚文智到訪頗有「踢館」之意，姚表示，幕僚提醒柯來過，「我說來過剛好點出這個問題」，老濟安做得很好，但單點是不夠的，市府不應寄望老店傑出下一代的努力成為政府的政績，應做的是區域性、系統性的協調與協助，突破世代、產業轉型，協助在地產業。

姚：青草茶可像咖啡一樣發展

姚進一步說，北市府輔導老店轉型在各地也有類似計畫，例如先前去大同區米食文化老店，也看到相同的問題，老店傳承、創新非常好，但就只是單點，政府應思考如何輔導並導入更多文創、產業轉型，青草茶可以像咖啡一樣發展。

昨下午受到行政院政務委員唐鳳邀請，姚文智參加開放政府協作會議，「觀摩」近三小時的會議，姚說，看到會議用不同方式模擬各種問題發生、如何解決等，公共政策的形成透過理性參與、透明、共同協力等，是很好的方式，他認為北市離開放政府應更進一步，原則都要開放，不開放要表列出來。