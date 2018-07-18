〈台北都會〉足球向下扎根 新北年編上千萬預算

2018-07-18

市長：系統性從小培育選手

〔記者賴筱桐／新北報導〕世界盃足球賽的熱潮風靡全球，新北市長朱立倫昨天有感而發地說，「為什麼別人做得到，我們卻做不到？」他認為應從校園扎根做起，培養足球運動的風氣、從小培育選手；教育局表示，今年編列一四六一萬餘元經費，透過競賽、培訓、研習、硬體建設四個面向，扶植足球運動發展。

朱立倫在市政會議表示，相較於棒球、籃球等，台灣推動足球運動相對弱勢，目前在世界排名一二三名，各界最近興起檢討聲浪，「為什麼別人做得到，我們卻做不到？」他認為關鍵點在於，國小階段的足球還算熱門運動，可是到了國中、高中時期，幾乎已經沒有球隊或球隊數目非常有限，造成足球運動人才斷層。

朱立倫說，近來流傳笑話，國內舉行大專盃足球賽，各校派出的選手清一色都是外籍學生，這是因為本土學生沒人會踢足球，他希望把足球當成重要的運動賽事，系統性地從小培養選手，雖然台灣不一定能踢進世足賽，但全民都喜愛的運動卻因升學造成斷層，應該重新找回來。

朱立倫要求教育局、體育處與體育事務委員會，從校園扎根，如同培育棒球隊、籃球隊的方式，從學校開始培養足球運動風氣。

教育局體育及衛生教育科長龔東昇表示，市府推廣足球運動，從競賽、培訓、研習、硬體建設四個面向著手，今年編列一四六一萬餘元預算，在競賽方面，舉辦市級錦標賽或友誼賽，讓社團或聯隊交流；在培訓部分，針對有足球代表隊的學校及體育班，進行校內推廣活動，並定期舉行教練或裁判等專業人才研習營，挹注場地修繕或添購設備等。

中央大足球計畫 新北爭補助

龔東昇說，今年體育署推動為期六年的「大足球計畫」，新北市會爭取中央補助，目前新北市成績優異的足球隊包括淡水新市國小、蘆洲國小、中和自強國小、三重明志國中、中和自強國中、土城清水高中、三重新北高中、林口醒吾中學（女足）等，都有亮眼的表現。