〈台北都會〉捷運環狀線 丁批柯「三年沒進展」

2018-07-18

捷運局反駁：都計變更案通過 送中央審核

〔記者鍾泓良、黃建豪、何玉華／綜合報導〕財政部日前公布「各級政府公共債務統計表」，台北市減債成績最佳，榮登六都還債王。但國民黨台北市長參選人丁守中昨於臉書上表示，柯甚麼大建設都不做，當然還債王，更批評台北捷運環狀路網在柯文哲任內三年都沒進展，更別說何時動工了。台北市捷運局反駁，南、北環段直到二○一四年十一月才獲中央核定，之後花兩年半時間作雙北溝通，直到去年已將綜合規劃報告提報交通部、今年也將都市計畫送到內政部，並非無進展。

新北市政府捷運工程局副局長李政安表示，南、北環段牽涉雙北兩個城市，依規定要各自辦理公聽會聽取民眾意見，包括用地取得、路線選擇等，雙北必須討論後才能達成共識，已在二○一七年八月提送交通部審核中，這是必要的程序跟過程。

但丁守中指，柯文哲什麼大建設都不做，當然是還債王，「就像一個公司追求EPS好看，完全不做長期投資一樣。這是以台北的長久城市競爭力及市民福祉為犧牲」，像內湖天天交通阻塞，文山區交通進出不便，都是因捷運環狀線沒進展，批評「柯文哲自詡是還債王時，想想堵在車陣中的上班族吧！」

台北市捷運局綜合規劃處處長王君慧指出，捷運環狀線路網在一九九三年提報可行性規劃後，行政院考量路線太長、經費太高，只先核定中環段，南、北環段始終沒有獲得核定，之後中央又在二○一一年四月頒布「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」，也讓南、北環段需重新估算，未來的捷運本業收入、票收、捷運廠站土地開發等捷運自償性財源，並計畫自償率，使得南、北環段可行性報告書直到二○一四年十一月才獲行政院核定。

台北市捷運局說，南、北環段核定後的綜合規劃作業，因需雙北首長討論內容，原本一年多的流程，加上通過環評，直到二○一七年八月才送到交通部審核；之後則是協調私地主，上月二十一日通過都市計畫變更案；之後送內政部審核，未來就看中央審核進度，通過後預計再花九年半施工就能完工。