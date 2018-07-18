〈台北都會〉4條新通勤專車 恐全胎死腹中

2018-07-18

民眾提出路線 預購數卻皆掛零

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市紓解上下班人潮的通勤專車，已長達八年沒有新路線。台北市公共運輸處雖指出，透過「跳蛙公車」App台北市將有四條通勤專車可望上路，若通車日前有二十人預購車票，最快七月二十日就能通車，但截至開通前三天，四條路線預購數皆掛零，恐讓新的通勤專車胎死腹中。

須20人以上預購 20日即可上路

台北市現行二十二條通勤專車路線，十八條行駛內科、四條行駛南軟園區，平均每月載客量達十萬人次以上，都是二○一○年以前通車。近期則有民眾透過跳蛙公車App提出需求後，公車業者有意增闢四條路線，只要在七月二十日開通日前，各有二十人以上預購通車當天起的月票或連續五天單程票、多日票，就能開通路線，不僅將是八年來再增加通勤專車，也會是內科、南軟外首次有通勤專車上路。

公運處指出，四條新的通勤專車，分別為「捷運動物園站往台北榮民總醫院」於平日上午六時半發車、「成功高中往社子市場」於下午四時半發車、「台北榮民總醫院往台北車站」於下午五時半發車及「社中街往濟南路一段」於上午七時十分發車，因為是通勤專用每天只行駛一班。

公運處表示，新北市主導的跳蛙公車App網路平台，其實是由北北基桃共同合作，各地方縣市的民眾都能使用，台北市民同樣能以App自訂公車路線，並在App上點選「訂票」來預購車票，只是新北市稱為跳蛙公車，台北市叫作通勤專車，差在名稱不同，因幾乎只行駛起點與目的地站點，在趕上班時比一般公車路線省時許多。

但公運處大眾運輸科長張元榜指出，據公車業者回報，截至七月十七日，四條新路線完全沒有民眾預購車票，他們也不明白，既然是民眾提出，為何沒人預購，但如果二十日的預定通車日沒達到二十人門檻，會先延後一週至二十七日，並持續開放線上預購，又沒達到門檻，才會將這四條路線下架。