〈台北都會〉新北志工陰盛陽衰 男性僅二成三

2018-07-18

朱立倫：請阿嬤拉阿公參與

〔記者何玉華／新北報導〕新北市目前約有十二萬八千多名志工，市府在每年七月辦理志工聯合召募，召募活動昨天起跑，新北市長朱立倫表示，新北市的志工團隊龐大，唯一遺憾的是阿公、男性志工比例偏低，只有廿三％，他請阿嬤們多拉阿公出門參與服務。

昨天的召募活動由中華民國紳士協會志工隊，以「男性志工站出來！」為主題，提倡「我Men做志工，活出精彩人生！」朱立倫推崇志願服務的精神，更能活出生命的精彩。

朱立倫致詞說，新北市約有十二萬八千多名志工，其中男性志工接近三萬人，從他剛上任時僅佔約一成，在鼓勵後已逐年增加，他呼籲阿嬤、女性志工們，多拉阿公跟男性朋友一起參與志工服務。

社會局統計，新北市共有廿四種志工服務類別，共一一四六個志工隊，總人數十二萬八三四七人，其中男性志工有兩萬九三五七人，佔廿二．九％，女性九萬八九九○人，佔七十七．一％；人數最多服務類別，分別是社會局的社福最多，其次是教育局教育體育類志工，環保志工第三。

男志工比例 消防救難最多

社會局長張錦麗分析說，男性志工較少主要是受到經濟因素與刻板印象影響，新北市志工的年齡層以五十五歲至六十四歲最多，約占三成四，這個年齡層的男性還是家庭的經濟主力；男性志工投入比例最高的，以消防救難類占七十三．七％最多，其次是水利服務類、工務類，都是傳統男性優勢的項目。