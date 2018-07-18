〈台北都會〉拚400萬設籍 新北4個月增近2000人

2018-07-18

〔記者何玉華／新北報導〕新北市「衝刺四百萬人口」活動，昨天舉行第二波的滿千抽獎活動，幸運得主是三月十三日從桃園市遷入三重區的陳先生；民政局統計，截至七月十六日止，新北市人口數已達三九八萬八四五六人，從三月活動開跑至今，淨增加一九三七人。

新北市「衝刺四百萬人口」活動從三月七日起跑，當時人口數是三九八萬六五一九人，昨天第二波抽獎，副秘書長蕭旭岑在律師的見證下，抽出日本沖繩雙人來回機票的幸運得主。

市府民政局長江俊霆表示，第二波滿千抽獎是從活動起跑至七月六日之間，設籍新北市的四萬五七二二名市民中，以電腦系統抽出四一六個獎項，全程由律師見證並錄影存證，得獎名單公布在「住在新北 設籍新北」活動網站。

民政局指出，活動開始後受到許多企業支持，獎項不斷增加，除了活動官網公告的獎項之外，每次都有「加碼禮」，從活動開始後遷入新北市、在新北初設戶籍及在新北辦理出生登記的民眾，當新北總人口數每達千人的整數時，免登錄就可參加抽獎。

目前抽獎活動還有十二波，不限中獎次數，越早遷入，可參加抽獎的次數就越多，獎品包含市價四五七萬元的套房（淡水區）、汽車、國外來回機票、郵輪旅遊等；第四百萬及前後各一名新設籍的市民，免抽獎還可獲得黃金。

至於在活動之前就已設籍新北市的市民，可參加「第四百萬設籍人口落點區域預測抽獎」、「新北市四百萬人口達標全體市民總抽獎」及「走跳新北市遊戲」，詳情到「住在新北 設籍新北」活動網站查詢。