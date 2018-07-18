〈台北都會〉新北爸媽「做人成功」 多在1～3月

2018-07-18

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市「做人」的熱門時間在哪幾個月？答案是一月到三月，以及六月份。新北市府主計處分析去年的新生兒出生登記日期，再往前回溯約十個月，發現受孕的月份大多落在一月至三月及六月；民政局表示，一月至三月有農曆春節、二二八等連假，有助於放鬆心情，提高受孕機率。

11、12、10月 出生登記前三多

市府主計處根據一九九四年起至二○一六年，內政部公布的新北市平均每月出生登記數進行資料分析，發現這些年來，出生登記數字最高的前四名月份大致雷同，去年依序分別是十一月一一四人、十二月一一二人、十月一一○人及三月的一○八人，各月份往前回推十個月，婦女受孕的月份大多落在一至三月及六月。

主計處長鄭瑞成表示，透過大數據分析，市府的施政措施可以配合市民對結婚與生育時程的偏好，來推出「應景」的鼓勵婚育措施。

可能過年加連假 心情放鬆

民政局戶政科長顏耀明指出，婦女受孕大多落在一至三月及六月，推測原因可能是一至三月有農曆春節、二二八連續假期，夫妻出遊機率高，比較能放鬆心情而提高受孕機率；此外，在一至三月或六月受孕，分別會在九至十二月及隔年三月生產，天氣比較舒爽，孕婦可以少吹冷氣，避免「帶頭風」；另外，每年的五二○（諧音我愛你）是新人最喜歡的結婚登記日，順利的話，六月就可以「做人成功」。

推行人口政策 新北連年績優

顏耀明表示，新北市連續兩年獲頒「推行人口政策措施宣導」績效優良獎，各局處配合「歡喜生，快樂養」政策，包括未婚聯誼、聯合婚禮、發放金鏟子、好孕專車、婦女生育獎勵金到公共托育中心等，營造「樂婚、願生、能養」的環境。

顧小孩捨工作比率 六都最低

另一份統計資料調查發現，新北市婦女因為照顧小孩而未工作，僅占所有未工作原因比率的十八．九二％，在六都最低，相較二○一一年的廿六．四五％，下降七．五三個百分點，降幅也是六都最多。

鄭瑞成分析說，新北市首創平價公共托育中心，讓媽媽也能安心工作，降低家庭照顧對於職涯規劃的影響，新北市目前有五十四家公托中心，收托三千多名零歲至兩歲的嬰幼兒。