〈北部〉黃適超請辭 宜縣府人事大搬風

2018-07-18

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣副縣長黃適超請辭，投入年底五合一選舉輔選工作，也使得縣府一級主管大搬風；宜蘭縣副縣長由秘書長余聯興升任，秘書長由民政處長邵治綺升任，民政處、勞工處、秘書處首長也都做了異動，昨天由代理縣長陳金德主持佈達。另，因應交通處的成立，八月會再有一波人事調整。

縣府民政處長由勞工處長黃玲娜調任、勞工處長由秘書處長吳志宏調任、秘書處長則由秘書吳麗雲升任，人事案昨於縣務會議宣示佈達，立即走馬上任。

民進黨提名立委陳歐珀參選宜蘭縣長，但代理縣長陳金德也曾有意爭取提名，黨內始終有不夠團結的雜音，綠營支持者對選情相當憂心。經黨中央協調，副縣長黃適超請辭，擔任宜縣五合一競選總幹事，全力投入輔選工作，象徵陳金德陣營宣示團結決心。

黃適超請辭，連動縣府主管佈局，陳金德昨主持佈達典禮，他說，新任的一級主管都在縣府服務多年，歷任多個重要職務，熟悉縣政運作，具有良好溝通協調與領導統御能力，希望借重長才，共同為縣民福祉打拚。

黃適超指出，來到宜蘭縣政府讓他有很多服務學習機會，雖然只有八個月又十天，卻是他二十五年從政以來，進步最快速的一段時間，學習什麼叫執行力？什麼叫做團隊？他感謝這段間，縣府團隊給予支持與鼓勵。