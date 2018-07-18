〈北部〉擲「陰筊」順天命 陳坤退選三星鄉長

2018-07-18

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉長選舉出現戲劇性轉折，原有強烈參選意願的三星鄉公所秘書陳坤，向神明擲筊後認為「天命難違」，宣布退選；下屆鄉長之爭由國民黨李志鏞對戰民進黨的陳文新，回歸傳統藍綠對決。

民進黨三星鄉長黨內初選，去年十一月電話民調，有鄉代會主席陳文新、鄉民代表曾茂照、陳坤三人角逐，結果由陳文新勝出；陳坤質疑受訪對象有鄰近的羅東鎮民，批民調作業重大瑕疵，揚言參選到底。

距離年底投票日剩下四個多月，陳坤是否參選陷入長考，決交由神明定奪；前天偕同後援會人員，搭乘兩輛遊覽車依往例到南投縣中寮鄉天恩宮進香，並向神明告知來意擲筊請示。如果支持他參選，讓他擲出聖筊，若不同意則顯示兩筊杯凸面在上的「陰筊」，結果在眾人面前擲出「陰筊」，陳坤當場宣布退出鄉長選舉。

「順從天命，不強求！」陳坤說，兩年多前他進入鄉公所擔任秘書，原本打算年底參選鄉長，拓展服務層面，備戰過程嘗盡人情冷暖，但人再強都無法勝天，只好尊重天意，日後以另一種形式為鄉親服務。

陳坤說，目前最重要是扮演好鄉公所秘書角色，讓鄉長黃錫墉無後顧之憂，全力幫黃選上議員，至於三星鄉長選舉要力挺誰？仍待思考，以後再說。

三星鄉長選舉 回歸傳統藍綠對決

下屆三星鄉長選舉，國民黨徵召前議員李志鏞，民進黨提名陳文新參選；李志鏞說，最大挑戰是自己，如何超越自我，獲得更多鄉親支持，是當務之急，誰要選誰不選，他都尊重；陳文新回應，依照既定行程一步一腳印，繼續勤走基層拜票，希望不負鄉親所託贏得勝選，延續綠色執政。