〈北部〉萬里水力發電二階環評 路斷現勘到不了

2018-07-18

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台電萬里水力發電計畫二○一一年九月環保署公告進入二階段環評，經濟部國營會昨進行現場勘查及地方公聽會程序，但昨天上午的現勘只有到萬榮林道十K處的半地下發電廠上方俯瞰廠址，「無法直接到電廠預定地」；至於位於萬榮林道二十二K下方的萬里堰，也是因為道路中斷無法前往「只能看紙圖」，遭現場民眾質疑不符合二階段環評的要求！

萬里水力計畫將在萬里溪中游標高三九八公尺處河床，設置高六至十三公尺「萬里堰」，蓄水通過六公里頭水隧道至下游、位於標高二○八米半地下電廠發電。電廠總裝置容量四．九萬瓩、年發電一．七億度。由於有環境疑慮，環評委員小組會議二○一一年決議全案進二階段環評。

民憂地質易崩塌 水壩快速淤積

經濟部昨舉辦二階段環評的現場勘查及公聽會，上午先舉辦現勘，不過包括半地下電廠、萬里堰，都因道路問題而無法抵達預定地。昨天的現勘地點位於萬榮林道十公里處，但這裡非電廠興建處，此處僅能讓環評委員「俯瞰」下方的萬里溪左岸河階地，也就是電廠廠址。

萬榮鄉民王英台說，依環評法，二階段環評除了書面審查，最重要就是現勘，但「委員只有到十K，沒有真的到萬里堰現場」！她出示最近拍攝的空拍畫面「十二至十八K嚴重崩塌情形」，都是容易崩塌的片麻岩，擔心做好的水壩快速淤積。

環團提質疑 代表會則表達贊同

地球公民基金會專員詹壹雯說，台電認為東部電力不夠用，有評估數字嗎？有產業要進駐嗎？人口有增加嗎？地球公民基金會黃靖庭說，台電沒提出近期航照圖，卻解釋「地質已趨向穩定」？另地下電廠是否耐震也應說明；台灣蠻野心足協會主任楊士慧建議辦「具聽證會精神的公聽會」，助環評委員實質審查。

萬榮鄉、鳳林鎮的代表會、村長、部落事務組長等都表達贊同，認為「水力發電才是乾淨能源」。馬里巴西協會理事長王田明說，二○一一年就開過部落會議「九成都贊成」，強調電廠都還沒蓋，崩塌也要怪台電很奇怪，希望「尊重本地多數人意見」。

經濟部︰公聽會意見將送審查

經濟部國營會副主委吳豐盛說，公聽會意見及現勘紀錄將併入環評初稿中，送環評委員及專家學者審查，台電將持續與民間溝通。