〈北部〉台電施工土石崩落 民憂釀土石流

2018-07-18

〔記者鄭名翔、黃美珠／綜合報導〕苗栗縣南庄鄉南江村一處山坡地，近來因台灣電力公司於山頭上施工，但疑似未做好擋土設施，導致小規模土石崩落，沖毀下方便道，附近住戶擔心，現無風無雨就有土石崩落，倘若遇到颱風來襲恐造成大規模土石流，威脅住戶安全。警方至現場了解，確認無濫墾濫伐情事，已要求台電搶通便道並加設擋土牆，避免釀災。

沖毀下方便道阻通行 警方確認無違法

南江村福南廿三鄰居民近來反映，住家上方的簡易便道日前於清晨無風雨時，突然有土石崩落堆積路面阻礙通行，懷疑山坡遭不肖業者濫墾破壞，導致地層鬆動，雖然該道路平常鮮少人車通過，但居民擔心，倘若山坡地遭濫墾濫伐，雨季來臨恐造成大規模土石流，附近三、四戶住家安全恐受威脅。

南庄警方獲報後到場勘查，初判是因台電正進行電塔工程，再加上當地土質脆弱，歷經日前颱風來襲導致地基鬆動，所以才會在無風雨時突然崩塌，但崩塌面積僅約半座籃球場大小，且該水泥便道為台電為施工所鋪設，不影響大眾通行安全，警方也至附近巡查，確認無濫墾濫伐等行為。

台電派員清除泥土搶通 將設擋土牆

台電工程人員表示，該便道原為黃土泥路，平常無人通行，此次為方便施工才鋪設簡易水泥便道，已派員清除砂石泥土搶通，後續將再加強擋土措施。

警方研判土石滑落方向不會對附近居民造成威脅，但會持續督促台電做好擋土工作，避免大雨來臨衍生意外。

關西老街雜亂電線 中華電人員助清掉

此外，新竹縣關西鎮西安里老街，原本上空多達十八條用途不明的雜亂電線，經中華電信公司新竹區營運處客網中心、北視有線電視公司工程人員協助，已清掉十四條，北視並義務將清下來重約一百公斤的廢棄電線，交由廢棄物處理業者代為處理。