〈北部〉新竹味市集 桃竹竹苗好物大集合

2018-07-18

週六起在新竹300博覽會登場

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市「新竹味市集」活動，今年首創桃竹竹苗好物大集合，廿一日到廿九日在新竹文創館「新竹300博覽會」登場，有桃園市好吃芋香米、新竹縣寶山黑糖饅頭及新竹市鳳梨冰沙和苗栗縣阿母花生糖等好物近百種，邀請全國民眾來品嘗產地直送的好滋味。

新竹市長林智堅說，過去三年，市府在暑假期間都會邀請在地小農、手作店家推出新竹味市集，讓市民品嚐在地美味小吃，獲得很大回響，且市民消費力高，供不應求。

林智堅：展售4縣市優質好物

林智堅說，今年結合桃園市、新竹市、新竹縣及苗栗縣在地小農、青農、文創業者連續九天共同設攤，跨城市整合行銷，展售各地優質農產品及手作品、特色文創商品與美食。

林智堅昨天化身手作達人為活動宣傳，捏製黑糖爆漿饅頭及調製鳳梨冰沙， 並介紹桃竹竹苗的「好物禮盒」，有桃園新屋芋香米、新竹市阿忠冰店鳳梨醬、新竹縣新城風糖的烏糖及苗栗阿母的手藝花生糖等。

桃竹竹苗四縣市也將展售當地特產與文創商品，如桃園大溪大房豆干、千塘窯；新竹縣關西仙草及百年餅店；苗栗縣銅鑼杭菊、大湖草莓冰及三義特色手工藝；新竹市則有許多手作市集及世界級咖啡。

9天活動期間 舉辦有獎徵答

九天活動期間舉辦「好物禮盒」有獎徵答，假日還有音樂表演及手作雪Q餅、小盆栽DIY體驗。林智堅說，新竹味市集是小農與手作達人的舞台，但不只是買賣，更是透過人與人相互交流，分享彼此理念，傳遞友善環境的價值觀。