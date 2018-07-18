〈北部〉北橫賞花去 3萬株根節蘭盛開

2018-07-18

林蔭下 紫、黃、白花迎風舞動

〔記者李容萍／大溪、復興報導〕時值「根節蘭」盛開的季節，花色有紫色、黃色及白色，市府風景區管理處接受農委會桃園區農業改良場的技術指導，分別於後慈湖、小烏來及角板山、拉拉山復育白鶴、長距、黃根節、長距白鶴等四個品種，共計三萬株以上，配合「北橫探險節」，夏遊北橫欣賞這些生長在森林的花仙子，正是時候！

風景區管理處處長葉宗賦表示，根節蘭原活躍於台灣原始森林林蔭下，在光線弱且濕度高的環境中，能適應光照率卅％至四十％，並在原始林下生長開花，也是北橫原生的蘭花，因自然環境改變，以及當年日本人大量砍伐台灣林木，生長在巨木底下、愛好陰影的根節蘭，同樣被大量帶回日本當做擺飾，造成台灣根節蘭數量逐漸稀少，這幾年經桃園區農改場復育，已可大量生產。

葉宗賦說，根節蘭的希臘語意為「美麗的花」，主要分常綠性、落葉性兩大類品種，台灣原生根節蘭均為常綠地生蘭，據調查約有十七種品種，常見有十四種，根節蘭的花色多變，花形像一個戴頭盔、穿著喇叭褲的小人兒，盛開時隨風舞動，依著樹梢光線層次，展現空中曼妙花影，像似一群活潑的小朋友在森林間穿梭嬉戲，相當有趣。

風管處預估今年根節蘭花期到八月上旬，歡迎民眾夏遊北橫時順便前往後慈湖，小烏來及角板山、拉拉山賞花。