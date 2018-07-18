〈北部〉（桃園）1棟樓分兩區 議員批門牌整編慢

2018-07-18

〔記者謝武雄／桃園報導〕民政局長湯蕙禎昨天到議會進行工作報告，多位議員抱怨升格至今三年多，道路命名及門牌整編依然是一團亂，讓外地民眾經常迷路；議員邱素芬更以打油詩「有路沒有名、有名沒有路、同路不同名、同名不同路」來形容桃園道路狀況，根本不是直轄市應有的格局，湯蕙禎表示，今年訂定門牌重整目標為四五一五戶，目前達成三一九九戶、達成率約七成。

民政局︰亂象加強處理 2年重整2萬戶

湯蕙禎表示，道路命名及門牌整編是民政局重要業務，民政局每年都會訂定目標，請各區戶政事務所針對轄內有路無名、一路多名或門牌混亂區域辦理門牌整編、道路整併工作加強處理，單單二○一六、二○一七這兩年，完成整編道路一○八條、門牌約兩萬戶，目標達成率百分百，今年因適逢地方選舉、戶政業務較重，才會將目標值降低。

邱素芬說，八德區鄰近桃園區，在桃德路、永福西街口的大樓，同一棟大樓竟然出現左邊住戶是桃園區、右邊則是八德區，讓人看了「霧煞煞」，另外，中壢區光明里白馬莊一帶地址門牌錯亂超過五百戶、有如迷宮，一邊是中央西路二段╳╳號，另一邊卻是白馬莊╳╳號，同一條路摻雜王子二街、白馬街等不同門牌，連當地人都搞不清楚，最痛苦的莫過於郵差、瓦斯工人、救護車，經常為了找路團團轉。

市議員楊朝偉也提到，大溪區有很多地方道路沒有路名，例如美華里╳╳鄰╳╳號，連當地人都弄不清楚，更何況是外地人，常常是十八號、廿二號都找到了，就是找不到廿號，類似情況在鄉下地區相當普遍，尤其是沿海行政區，常常是只有地名沒有路名，有時候連Google地圖都找不到。

詹江村說，去年四月打通的桃園區中山路七八八巷，往前走卅公尺就是益壽七街，對面是中平路，同一條路有三個路名，讓民眾傻眼；市議員呂淑真說，廣豐購物中心帶來人潮，很多民眾從大湳交流道走到介壽路，沿路路名包含福德一街、和強路、義勇街、大智路，一條路四個路名，外地人根本搞不清楚。