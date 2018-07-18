〈北部〉近5千漏氣瓦斯桶未追回 陳金德下通牒

2018-07-18

要求25日前收回 否則開罰

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕台灣安保公司（TPA）進口製造的瓦斯開關閥有漏氣現象；宜縣仍有近五千支流竄家戶，未完成回收；「送得出去，就收得回來！」代理縣長陳金德昨下通牒，要求瓦斯行在廿五日前全數收回，否則將開罰六萬至一百五十萬元罰款。液化氣體燃料公會批陳金德不食人間煙火，十天內收回根本做不到，縣府如果開罰將發動業者抗議。

宜蘭有6500桶 僅追回1666桶

TPA設於台北市，但瓦斯閥分裝廠在宜蘭等地，漏氣問題爆發後，已證實去年九月、十月、十一月製造的瓦斯開關閥有問題；據統計，全國約有十萬支漏氣瓦斯桶流至各縣市，宜蘭有六千五百桶，已追回一千六百六十六桶，仍有四千八百三十四桶尚未追回。

陳金德表示，他已請縣消防局要求全縣瓦斯行，從十六日算起，在十天內（廿五日）把有問題的瓦斯桶全數收回，只要有一支未完成回收，將視情節輕重例如回收數量等，依消保法處六萬元以上、一百五十萬元以下罰款。

陳金德指出，瓦斯行須負起回收責任，送得出去就要收得回來，漏氣瓦斯桶問題，不能全推給主管機關或是只要求消費者自主檢查，必須多管齊下，才能在短時間解決問題，為了解瓦斯行回收情形，除請消防局持續監督，縣府也將責成民政處啟動社區、村里資源，進行家戶查訪，若發現未收回的問題瓦斯，將對業者開罰。

公會︰人手不足 做不到

「縣長不食人間煙火！」宜蘭縣液化氣體燃料公會理事長李錦昌表示，縣內二十七家瓦斯行，要在十天內完成追回，業者人手根本不足，不可能做得到，且收回瓦斯桶也是公部門責任，不能全推給業者，如果縣府開罰不排除發動抗議。

另，陳金德表示，桶裝瓦斯像是「不定時炸彈」，他在擔任中油董事長時，就思考如何為東部地區建置天然氣輸配管線，讓家戶有天然瓦斯使用，近期會與中油討論，評估宜縣設置天然氣接收站與家戶管線的可行性。