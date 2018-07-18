〈北部〉執行率低 東發基金增退場機制

2018-07-18

鄉鎮市公所將可提案

〔記者王錦義／花蓮報導〕「花東地區永續發展基金」（簡稱東發基金）運作六年來效果不彰，行政院將取消部會配合款，建立計畫退場機制，未來計畫核定後一年內未執行即辦理退場；並新增鄉鎮市公所提案機制，設定每縣每年額度以兩億元為上限，由行政院東部聯合服務中心（簡稱東服中心）擔任平台，希望有效回應基層民意需求。

行政院花東地區發展推動小組宣布運作機制重大變革，除新增鄉鎮市公所提案機制，設定花東二縣每年額度以各兩億元為上限，並由東服中心擔任平台；過去許多計畫提案後，執行率不佳屢遭檢討，這次新增年度績效預警系統機制，作為主管部會評估計畫執行風險，連續兩年每年底預算執行率無法達到八十％，或核定後一年內未啟動執行，經過專案督導會議仍無法改善者，就會評估退場。

規劃取消部會配合款

未來計畫將取消部會配合款，減少配合款搭配程序計畫核定時程，縣府官員指出，過去幾年計畫提出後，好不容易爭取到基金預算及部會配合款，常因部會配合款籌措不及，導致核定期程延宕，嚴重影響執行成效。

6年撥補126億 僅執行28億

東發基金總額四百億元，六年來國庫已撥補一百廿六億五千多萬元，但實際執行廿八億元，執行率偏低。依審計部一○六年報告指出，花蓮縣第一期計畫共提出四十四案，有四案撤案、四案改列第二期、結案廿六案，十案仍尚未結案，包括「促進民間參與赤科山─六十石山纜車」、「促進民間參與鯉魚潭空中纜車」二項前置規劃計畫。第二期計畫花蓮縣也有四十八案，但計畫執行率為零者共計十一案，其餘計畫則還在修正內容、辦理基本設計審查、或用地尚未確定、或辦理招標中尚未發包等。

而二○六花蓮地震後，東發基金也提供有關消防、校園重建、產業復甦等計畫，初步核列約卅二億元經費，協助花蓮防災特種訓練基地建制計畫、校園希望工程計畫、震災倒塌建築物拆除後的營建廢棄物處理計畫等十四個計畫案。