〈北部〉竹縣暑期聯合稽查 2週63件違規

2018-07-18

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕暑假期間，新竹縣政府警察局等單位，跨局處加強聯合稽查網咖等青少年常逗留場所，七月至今短短兩週，即查獲六十三件違反相關法令規定；其中以消防安全不符規定、供應菸品給未成年及未成年吸菸最多，都已限期改善，將在一個月後複查。

縣府：限期改善 1個月後複查

縣府警察局結合教育處、國際產業發展處、社會處、工務處、勞工處、衛生局、消防局及校外會等單位，共同成立聯合稽查小組，七月一日起針對網咖、電子遊戲場、撞球場及PUB等營業場所加強稽查、取締及勸導。

縣府聯合稽查小組表示，兩週來清查近百處治安顧慮營業場所，違規狀況琳瑯滿目，像是沒投保或保額不足，違反公共意外責任險七件；未依規申請商業登記一件；營業場址的使用地目不符、違章建築等，違反建築法八件。

未成年吸菸 共查獲13件

還有查獲供應菸品給未成年十件、未成年吸菸十三件、違法提供吸菸有關器物一件。

此外，消防安全檢查三百四十家次，不符相關規定廿二件，並舉發一件滅火器過期及位置擺放違規。

針對上述違規，縣府各局處已函知業者限期改善，聯合稽查小組將在一個月後前往複查，如仍違反相關規定，將依各目的事業法令規定，予以裁罰、停業、歇業或撤照，以保護少年及維護公共安全。

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