〈北部〉新竹縣市118院所轉診東元 門診費省140元

2018-07-18

落實分級醫療、雙向轉診政策

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣竹北市東元綜合醫院，響應中央健保署落實「分級醫療、雙向轉診」政策，昨天啟動雁行計畫，與新竹縣、市一百一十八家醫療照護機構合作，經轉診到該院，門診費可省一百四十元。

大小病應由家醫或診所先判斷

新竹縣醫師公會理事長呂紹達說：「大病看大醫院、小病看小診所的觀念是錯的」，生病應就近到診所或由家庭醫師看診，而不是自行判斷生大病還是小病。

東元綜合醫院副院長黃禹仁說，未經轉診到該院看診，基本部分負擔費用二百四十元；經轉診到該院看診，只要一百元。即日起每個診次提供八個轉診保留優先名額，合計一千八百八十八個保留名額給轉診來的患者，並提供二十四小時即時轉診聯繫單一窗口。

與東元綜合醫院合作的一百一十八家醫療照護機構，包括一家區域醫院、一家地區醫院（中美醫院）、一百一十家基層診所、五家居家護理所及一家長照機構。

健保署北區業務組專門委員游慧真表示，為改變民眾就醫習慣， 自二○一七年四月實施「分級醫療部分負擔」，小病在診所看診的部分負擔五十元，如果不經轉診直接到大醫院，到醫學中心收費四百二十元，經轉診一百七十元，差額二百五十元；到區域醫院收費二百四十元，經轉診一百元，差額一百四十元，東元綜合醫院屬於區域醫院。

衛署：轉診可減少反覆檢查

游慧真說，「分級醫療」是指醫院、診所緊密合作，利用健保署電子轉診平台及健保醫療資訊雲端查詢系統，即時取得病人醫療報告，減少不必要的反覆檢查與醫療處置，提升效率。病人入院即為出院做準備，妥善安排回轉至原就醫診所或下轉至合適的醫療機構，提供病人完整性、連續性的醫療服務。