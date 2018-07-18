〈北部〉桃園東門停車場都更蓋雙樓 2022年完工

2018-07-18

〔記者陳昀／桃園報導〕配合鐵路地下化，市府規劃東門停車場公辦都市更新案，月中已與得標的立信工營造公司簽約，市長鄭文燦表示，業者將投入十一億元經費，規劃兩棟地下三層、地上十四層建物，預計二○二二年完工啟用，其中一○六戶為社會住宅。

「東門停車場」基地位於桃園區成功路二段、朝陽街一段、鎮江街所圍之街廓，屬於桃園火車站周邊都更地區，面積達一○四三坪。市府都市發展局局長盧維屏指出，公有土地占八十三％，未來興建兩棟地上十四層、地下三層大樓，總樓地板面積可達七千七百坪。

鄭文燦表示，市府將其中一棟大樓規劃為社會住宅、有一○六戶，且保留親子館、公設民營托嬰中心，並引進非營利組織（ＮＰＯ）中心等公益性設施，另一棟由開發商分回；此外，地下三層樓預計能提供超過兩百個停車位。

鄭文燦說，若市府要透過自建達成十座社會住宅四千戶目標，成本較高，透過公辦都更也能成為社宅來源，成本降低並能提供青年、弱勢及公務人員、警消居住。

鄭文燦表示，東門停車場都更是繼中壢中興巷後第二件公辦都更案，目前市府正在進行龜山建國一村、桃園火車站復興路兩件公辦都更案，未來也會持續運用公辦民營的合作招商模式，讓資產活用更有效率。

鄭文燦指出，市府將持續加強桃園區建設，東門停車場都更後能帶動桃園火車站發展，尤其是三民路舊市區的更新，未來鐵路地下化、捷運綠線經過，也能帶動區域成長。