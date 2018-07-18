〈北部〉內壢火車站前 違停3分鐘自動拍照

2018-07-18

7月宣導 8月開始取締

〔記者李容萍、謝武雄／中壢報導〕七月一日起，在公車停靠的招呼站區違停罰款加重，市府交通局結合科技執法，於內壢火車站前公車站首創對違規車輛以ＬＥＤ幕顯示「警告語」，駕駛如未於三分鐘內駛離，將儲存違停影像、逕行舉發，即起已啟用警告語功能，預計宣導至七月底，八月起啟動違停自動拍照舉發，以遏阻車主違停的投機行為。

交通局這項新推的科技執法雖有宣導期，不過，中壢警分局今年在內壢火車站周邊的違停告發已達三四七件，另有民眾拍下違停照片檢舉，有時一天就有十幾件，警方呼籲車主不要貪圖一時方便，違停沒有法律假期。

公車站違停1分鐘 有字幕警告

據台鐵統計，內壢火車站為旅客人次最多的三等站，每日約有一萬七千人次進出，內壢火車站就在省道台一線（中華路）旁，因車站前空間有限，常有小客車及機車違停，導致公車無法停靠公車專用停車格，乘客只能擠在車道上下車，不僅危險，也因公車停在車道上造成省道交通壅塞，甚至大小車爭道而發生擦撞。

交通局於內壢火車站前的公車候車亭周邊，共裝設照相設施兩支、ＬＥＤ警示牌面，並於公車格周遭裝設六顆地磁感應設備，一旦偵測到違規停車占用狀況持續一分鐘，ＬＥＤ牌面就會顯示違停警告訊息、勸離車輛，並於停靠三分鐘時主動拍攝違停照片，再送交警察局逕行取締。

站前右側將設臨停接送區

交通局長劉慶豐表示，內壢火車站是全國第一個科技執法試辦火車站，未來也會擴及桃園、中壢火車站前裝設地磁系統；另，內壢火車站的站前空間僅劃設公車停靠區，沒設置臨時接送區，導致民眾時常占用公車格違停，七月底前將於內壢火車站前右側規劃臨停接送區，讓站前左側的公車停靠區確實保持淨空，方便公車停靠及民眾候車。

劉慶豐也說，交通部於七月修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準」，公車站牌十公尺內停靠的罰款增加三百元，其中，機車違規罰九百至一千兩百元，汽車違停更達一千兩百元，呼籲民眾不要貪圖一時方便，造成荷包失血。