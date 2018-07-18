〈中部〉批議員不識字又沒衛生 中市交通局長道歉

2018-07-18

〔記者張菁雅／台中報導〕市府交通局長王義川日前為民進黨市議員參選人助選時，指國民黨市議員「不識字又沒衛生」，國民黨議員昨在議會要求王義川公開道歉，議長林士昌聽過王義川當時發言錄音後，也要求王必須慎重道歉，否則把他趕出去。王義川則為用詞不當，三度道歉。

國民黨議員黃馨慧、吳瓊華表示，王義川公開罵議員「不識字又沒衛生」，第一次看到官員如此狂妄，要求王義川道歉；吳瓊華也嘲諷說，市長林佳龍曾說「台中有三川，綠川、柳川、王義川」，現在綠川、柳川整治得不錯，就剩下王義川欠整治。

王義川表示，那天是助選場合，他是在闡述中央給預算，議會還要審查，恐阻礙建設發展，下次他參與所有選舉場合，會慎選內容、精確用字，那天發言用比較庶民的語言，造成議員不舒服，他表達歉意。

議員李中、楊正中則抗議︰「什麼是庶民語言？」這是把老百姓拖下水。國民黨議員認為王義川根本沒有道歉，要求議長把他趕出去；民進黨議員則認為王義川已經道歉，要求議長趕快審查預算。由於藍綠互相叫囂，場面混亂，議長林士昌宣布休息十分鐘。

再度開會後，林士昌說，他已聽了王義川當時的錄音，王義川必須慎重道歉，「否則把你趕出去」。

王義川再度表示，對於那次助選，發言用詞不夠謹慎，他表達歉意。

李中仍緊咬王義川說，用詞不當就是不當，不能用不謹慎。林士昌要求王義川再說一遍，王義川三度起身說，「我對發言用詞不當，表達歉意」。