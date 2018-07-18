〈中部〉外商投資台中 陳建仁邀台商引薦

2018-07-18

〔記者蘇孟娟／台中報導〕副總統陳建仁十七日出席在台中市舉辦的第廿五屆亞洲台商總會年會閉幕典禮時指出，世界政經局勢劇烈變化，台灣以對外貿易為經濟發展主力，必須在變局中找機會，盼透過台商長期經營建立的人脈，引薦國外商業團體來台考察或投資，為台灣企業發掘更多商機。

陳建仁說，面對世界政經局勢劇烈變化，台灣尤以對外貿易為經濟發展主力，必須具備彈性、還有應變的能力，須在變局中找到機會，並在區域安全及經貿事務上扮演更積極的角色。政府提出的ＯＤＡ政府開發研究計畫，協助新南向國家及邦交國推動基礎建設和經濟發展，有助提升台灣與友好國家的關係，更有助我國業者爭取全球商機。

陳建仁說，遍布全球的台商，是台灣競爭力的寶貴資產，也是台灣活力的延伸，在各國政府積極對外招商之際，台商能扮演促進國內產業發展的重要角色；期盼透過台商在國外長期經營建立的人脈，引薦國外商業團體來台考察或投資，為台灣企業發掘更多商機，協助台灣經濟走向全球化，同時也協助台商國內創新事業擴展海外商機，開拓海外市場。

陳建仁也向台商推薦台中市長林佳龍，強調台中市在林佳龍的卓越領導下，各項建設有目共睹，台中已為台灣精密機械、各式新興產業開創很好的地方，台商可引薦國外產業到台中投資。

林佳龍則指出，台中市有許多台商，期待藉由大家的協助，促進雙向多元的交流，深化多邊關係，並與新南向十七個國家建立姊妹城市與友好城市，也盼大家在投資台灣之際，首選台中。