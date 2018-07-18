〈中部〉中科實中擬併汝鎏國小 台中市府：待評估

2018-07-18

市府將協助另覓地設置附設實驗小學

〔記者歐素美／台中報導〕中科實驗中學明年將成立雙語部，以提供回流回台的高科技人才子女就讀，並重啟設校計畫，有意併入大雅區汝鎏國小，以完成十二年國教的拼圖；但教育局對此則持保留態度，認為整併案有待審慎評估，拒絕合併，強調將協助中科實中另覓校地設置附設實驗小學。

中科實中校長林坤燦表示，目前竹科及南科實驗中學都設有雙語部和國小部，獨中科實中尚無，行政院長賴清德上任後，為吸引高科技人才回流，科技部加速推動中科實中成立雙語部，校方預計最快八月召開籌備會，後續將辦理外師招聘等作業，希望趕在明年成立。

除了雙語部，林坤燦說，中科實中設校時即規劃併入對面的汝鎏國小，以完成十二年一貫教育，該校最近重啟計畫，希望在明年合併汝鎏國小，並規劃斥資五億多元新建校舍，並開挖地下通道，以連結兩校。

汝鎏國小：地方要求應保留校名

但針對中科實中的合併案，汝鎏國小校長許瑞芳表示，汝鎏國小與中科實中分屬市府及科技部管轄，且汝鎏國小具有五十年歷史，地方要求應保留校名，且合併恐影響教職員的工作及學生受教權，目前仍言之過早。

教育局：恐損及原學區幼童就學權益

教育局則回應，汝鎏國小若合併改制為中科實中附設實驗小學，僅招收中科園區員工子女就讀，恐損及原學區幼童就學權益，多數家長與教職員皆無意合併，整併案仍有待審慎評估。教育局日前與中科管理局及中科實中討論後，即表明為避免衝擊師生權益，將積極協助中科實中尋找鄰近適當學校預定地設立雙語小學，以利未來發展。