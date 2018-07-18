〈中部〉台中議會逐條表決追減預算 16案被否決

2018-07-18

追加減預算共三讀通過95.2億

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市今年度第一次追加減預算案，十七日在市議會臨時會經表決後完成三讀，這次原本歲出淨追加九十四．七億元，三讀通過九十五．二億元，特別的是，國民黨議員過去都要求刪減預算，這次卻是不同意市府追減預算，並為沒有幫市民保住重要預算而道歉。

台中市今年度第一次追加減預算案中，歲出淨追加九十四．七億元。國民黨團書記長李中指出，市府這次提出的追加預算共一○○．九億餘元，追減預算共六．二億元，而今年度總預算才在二月完成審查，市府當時強調每項預算都很重要，錢都用在刀口上，經過四個月，言猶在耳，市府竟提出追減預算，其中包括長照十年計畫、污水下水道、育兒津貼等攸關民生的預算。

國民黨團列出七十七項追減案，要求逐條表決，經過政黨協商，朝野意見分歧，議長林士昌裁示逐條進行記名表決。藍綠黨團各自動員，民進黨團得到無黨籍議員奧援，人數占優勢，最後有六十一案通過追減，十六案被否決。

其中，不同意追減項目金額合計四千七百六十五萬餘元，包括育兒津貼、原住民建構及修繕住宅相關經費、警察局微型攝影機影像儲存設備建置案等，其餘五．七億元均通過追減；另外，委員會審查預算時也刪減其他項目共九萬九千元，追加減預算案最後三讀通過九十五．二億元。

市府：多為配合中央預算變動做調整

市府表示，這次提出的許多追減項目，多為配合中央預算變動做適時調整，預算皆依必要性合法編列，可受公評，並隨時視實際狀況做滾動式調整，以確保每分預算均能用於刀口上、發揮最大效益。其中，育兒津貼因中央最終實際核定的補助減少，市府相對應減少編列；長照計畫則是追減補助費，並同步追加業務費、資訊設備費；污水下水道因有工程結餘款，經中央核定可調整至其他工程，依規定在不同科目辦理追加與追減。