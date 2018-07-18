〈中部〉竹山福興廟 百年神像找回

2018-07-18

〔記者謝介裕／竹山報導〕「人在做、神在看」，不容宵小逍遙法外﹗

警閱監視影像 一眼認出嫌犯

以「廟中廟」聞名的南投縣竹山鎮秀林里福興廟，本月十三日前供奉的主神、逾百年土地公及土地婆石雕神像被竊後，警方調閱監視影像，儘管竊嫌刻意低頭且背向神明，但警方一眼就認出是前科累累的廖姓男子，除將其逮捕到案並依竊盜罪嫌究辦以外，也順利尋回被竊的土地公、婆神像，讓廟方及社區民眾迎回，結束流落在外的日子。

福興廟是竹山鎮秀林社區精神信仰中心之一，早期是石砌小廟，連土地公、土地婆神像都是石雕材質，地方後來重建廟宇工作，因神明指示舊廟不能拆，因此便在石砌小廟外再加建廟宇構造，形成「廟中廟」的特殊景觀。

竹山分局表示，案發當天受理報案後，警方便會同福興廟主委林桐春等相關人員實地勘查，並從監視影帶中發現竊嫌分兩次行竊，雖然竊嫌刻意不被鏡頭拍到正面，但警方一眼就鎖定在地毒品列管的治安人口廖姓男子，歷經多天監控，昨順利將其逮捕到案。

第一次錯偷土地婆 又回去偷土地公

警方調查，四十七歲的廖嫌偵訊供稱，因工作不順，才萌生請土地公回家供奉的想法，但卻偷到土地婆神像，才會再回去偷第二次，並將土地婆神像棄置山區草叢，此舉也讓警方多了一次資料分析的機會，進而快速破案。